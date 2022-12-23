Елена Малышева дала советы по укреплению иммунитета

Врач и ведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» поделилась советами, как не заболеть в преддверии Нового года или справиться с начинающимся заболеванием. Среди способов укрепить иммунитет специалист выделила прививку от гриппа и от коронавирусной инфекции, поход в баню 2-3 раза перед праздниками, влажную уборку и полноценное проветривание помещения. Если с прививками и уборкой все понятно, то про баню Елена Малышева рассказала подробнее. Оказывается, воздействие высоких температур приводит к выработке особых белков теплового шока, которые усиливают иммунитет. Однако сидеть долго в парной не стоит, а температуры будет достаточно до 70°.

Также врач посоветовала хорошенько выспаться перед праздником. Особенно полезным Елена Малышева назвала сон между 23 и 3 часами, когда синтезируется гормон сна мелатонин. Он способствует улучшению иммунитета и восстановлению иммунных клеток, чтобы справиться с любым недугом.

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