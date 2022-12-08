Эндокринолог назвала основные признаки гормонального сбоя

Сегодня, 14:15
Врач-эндокринолог Светлана Пилянская назвала семь признаков гормонального дисбаланса.
Первый: похудение на фоне повышенного аппетита, длительная температура тела до 37-37,5, перебои в работе сердца, чрезмерная потливость, дрожание пальцев рук, перепады настроения, нервозность и проблемы со сном.
Второй: ожирение, которое сопровождает многие эндокринологические расстройства. Сопровождается сухостью кожи, вялостью, сонливостью, выпадение волос.
Третий: избыточный рост волос на теле (гипертрихоз), нередко свидетельствует о нарушении функции половых желез.
Четвёртый: багровые растяжки на коже, которые свидетельствуют о расстройствах гипоталамо-гипофизарной системы.
Пятый: изменение внешности, то есть черты лица начинают выглядеть грубее, нарушается прикус, происходит быстрый рост кистей и стоп.
Шестой: нарушение зрения с головной болью, которое является поводом для подозрения опухоли гипофиза.
Седьмой: кожный зуд, особенно в области промежности.