Эндокринолог назвала основные признаки гормонального сбоя

Врач-эндокринолог Светлана Пилянская назвала семь признаков гормонального дисбаланса.

Первый: похудение на фоне повышенного аппетита, длительная температура тела до 37-37,5, перебои в работе сердца, чрезмерная потливость, дрожание пальцев рук, перепады настроения, нервозность и проблемы со сном.

Второй: ожирение, которое сопровождает многие эндокринологические расстройства. Сопровождается сухостью кожи, вялостью, сонливостью, выпадение волос.

Третий: избыточный рост волос на теле (гипертрихоз), нередко свидетельствует о нарушении функции половых желез.

Четвёртый: багровые растяжки на коже, которые свидетельствуют о расстройствах гипоталамо-гипофизарной системы.

Пятый: изменение внешности, то есть черты лица начинают выглядеть грубее, нарушается прикус, происходит быстрый рост кистей и стоп.

Шестой: нарушение зрения с головной болью, которое является поводом для подозрения опухоли гипофиза.

Седьмой: кожный зуд, особенно в области промежности.