Эндокринолог назвала продукты и напитки, которые вредят женскому здоровью

Врач-эндокринолог Алина Алкашева в беседе с «Мослентой» рассказала, что серьезный урон здоровью женщин наносит употребление дрожжевой выпечки, сахара, молочных продуктов и алкогольных напитков. «Чрезмерное потребление сахара может вызывать ожирение, инсулинорезистентность, сердечно-сосудистые заболевания, синдром поликистозных яичников, атеросклероз. Сахар негативно влияет на кожу, а именно на выработку коллагена, в связи с чем женщинам не рекомендуется употребление более 50 г простых углеводов в сутки», — объяснила эндокринолог.

Злоупотребление молочными продуктами, по словам Алины Алкашевой, может стать причиной акне и отеков из-за увеличения выработки инсулина и повышения уровня тиреоидных гормонов.

Но хуже всего на женском здоровье сказывается, по мнению эндокринолога, спиртное. Дело в том, что в состав любого алкоголя входит этиловый спирт, он нарушает состояние микрофлоры, раздражает слизистую кишечника, ухудшает усвоение необходимых питательных веществ и, как следствие, вредит всему организму в целом.