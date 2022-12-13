Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 07:30

Эндокринолог назвала продукты и напитки, которые вредят женскому здоровью

Ольга Стрельникова
Фото azerbaijan-stockers/Freepik
Telegram Дзен

Врач-эндокринолог Алина Алкашева в беседе с «Мослентой» рассказала, что серьезный урон здоровью женщин наносит употребление дрожжевой выпечки, сахара, молочных продуктов и алкогольных напитков. «Чрезмерное потребление сахара может вызывать ожирение, инсулинорезистентность, сердечно-сосудистые заболевания, синдром поликистозных яичников, атеросклероз. Сахар негативно влияет на кожу, а именно на выработку коллагена, в связи с чем женщинам не рекомендуется употребление более 50 г простых углеводов в сутки», — объяснила эндокринолог.

Злоупотребление молочными продуктами, по словам Алины Алкашевой, может стать причиной акне и отеков из-за увеличения выработки инсулина и повышения уровня тиреоидных гормонов.

Но хуже всего на женском здоровье сказывается, по мнению эндокринолога, спиртное. Дело в том, что в состав любого алкоголя входит этиловый спирт, он нарушает состояние микрофлоры, раздражает слизистую кишечника, ухудшает усвоение необходимых питательных веществ и, как следствие, вредит всему организму в целом.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
Питание
1
0
Читайте также
Олимпийский чемпион выжил после крушения самолета. Три года назад он остался жив после автокатастрофы
Ягр еще играет! В 50 лет набирает очки и приносит пользу
СМИ узнали об ответе Кремля на потолок цен на российскую нефть
Великобритания ввела новые санкции против России
В правительстве прояснили влияние «умных» счетчиков на цену услуг ЖКХ
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Диетолог объяснила, чем полезен кисель

Доктор Мясников рекомендовал хозяйкам использовать топленое масло