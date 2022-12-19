Эндокринолог назвала самую полезную зелень

Врач-эндокринолог Наталья Антонова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что особенно полезны для нашего организма укроп, петрушка и рукола. Последняя улучшает метаболизм и нормализует холестерин, богата йодом и железом. Укроп и петрушка улучшают выработку ферментов для пищеварения, и не только.



Какими еще полезными свойствами обладает хорошо знакомая нам зелень, как правильно обработать продукт из магазина, чтобы убрать все вредные вещества, и как вырастить зелень самостоятельно, читайте в полной версии материала в «СЭ».