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Сегодня, 21:30

Эндокринолог назвала самую полезную зелень

Ольга Стрельникова
Фото azerbaijan_stockers, freepik.com
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Врач-эндокринолог Наталья Антонова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что особенно полезны для нашего организма укроп, петрушка и рукола. Последняя улучшает метаболизм и нормализует холестерин, богата йодом и железом. Укроп и петрушка улучшают выработку ферментов для пищеварения, и не только.


Какими еще полезными свойствами обладает хорошо знакомая нам зелень, как правильно обработать продукт из магазина, чтобы убрать все вредные вещества, и как вырастить зелень самостоятельно, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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