Эндокринолог назвала самую полезную зелень

Сегодня, 21:30
Врач-эндокринолог Наталья Антонова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что особенно полезны для нашего организма укроп, петрушка и рукола. Последняя улучшает метаболизм и нормализует холестерин, богата йодом и железом. Укроп и петрушка улучшают выработку ферментов для пищеварения, и не только.
Какими еще полезными свойствами обладает хорошо знакомая нам зелень, как правильно обработать продукт из магазина, чтобы убрать все вредные вещества, и как вырастить зелень самостоятельно, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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