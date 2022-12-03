Эндокринолог перечислила самые вредные продукты для женщин

Врач-эндокринолог Алина Алкашева сообщила, что женщины должны избегать ожирения, потому что в перспективе оно может привести к гинекологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям. Для этого не стоит злоупотреблять сахаром.

«Чрезмерное потребление сахара может вызывать ожирение, в последующем — инсулинорезистентность, сердечно-сосудистые заболевания, синдром поликистозных яичников, атеросклероз. Также сахар негативно влияет на кожу, а именно на выработку коллагена, в связи с чем представительницам прекрасного пола не рекомендуется употребление более 50 граммов простых углеводов в сутки», — цитирует Life.ru Алкашеву.

Врач подчеркнула, что еще одним вредным продуктом является алкоголь. Этиловый спирт может оказывать токсичное воздействие на микрофлору кишечника. По этой причине ухудшается усвоение витаминов, минералов, жиров, белков и углеводов.

Также эндокринолог отметила, что к вредным продуктам для женского здоровья относится молочка. При употреблении большого количества лактозы вырабатывается много инсулина, который приводит к образованию акне и отеков.