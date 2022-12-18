Эндокринолог рассказал, кому свойственно висцеральное ожирение

Врач-эндокринолог, основатель клиники Роман Терушкин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что мужчины и женщины одинаково подвержены висцеральному ожирению, и с возрастом риск возрастает. Висцеральным называют жир, образующийся в брюшной полости и обволакивающий внутренние органы. В группе риска те, кто имеет лишний вес, нарушения метаболизма, неправильно питающиеся и ведущие малоподвижный образ жизни. При этом не всегда человек имеет избыточный вес. В этом случае висцеральное ожирение спровоцировано наследственным фактором.



Как определить висцеральное ожирение, чем оно опасно, и как его предотвратить, читайте в полной версии материала в «СЭ».