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24 ноября, 23:00

Эндокринолог рассказала о связи между плохим аппетитом и проблемах с щитовидкой

Иван Шитик
Корреспондент
Фото Unsplash
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Врач-эндокринолог Фатима Кульчиева рассказала, что отсутствие аппетита или беспочвенное снижение веса могут быть симптомами целого ряда неприятных заболеваний.

Среди естественных причин она выделила большую загруженность делами или моральными и физическими нагрузками.

«Также можно отнести изменение и снижение аппетита у женщин в предменструальный период и период менструаций. Очень часто снижение аппетита связано с различными психологическими и психическими нарушениями. Депрессии, различные тревожные расстройства, начинающиеся психические заболевания способны сильно изменить аппетит», — сказала врач Life.ru.

В последнем случае обязательно требуется наблюдение у психиатра, а иногда даже медикаментозное лечение. Также плохой аппетит может возникнуть из-за интоксикационного синдрома вследствие инфекционных заболеваний. Например, при ОРВИ, когда организм борется с недугом, в кровь выбрасывают продукты распада возбудителей болезни, что вызывает изменение кислотно-щелочного состояния крови и является причиной тошноты и снижения аппетита.

Источник: https://life.ru/p/1541119
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