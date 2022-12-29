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Сегодня, 16:00

Эндокринолог рассказала, от каких пищевых привычек стоит отказаться в новом году

Иван Шитик
Корреспондент
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Врач-эндокринолог, диетолог Анастасия Плещева посоветовала отказаться в новом году от привычки пропускать завтрак.

«Первое, что вы должны делать во благо своего организма, — это начать день со вкусного завтрака. Я очень люблю комби-завтрак. Какие-то продукты белковой природы, то есть яйца, омлет, может быть, глазунья, но помним, что яйца лучше все-таки в жидком виде усваиваются. Обязательно [употреблять яйца] в сочетании с овощами, овощи могут быть как термически обработаны, так и свежие, и с каким-то небольшим количеством углеводов. Например, тост, маленький блинчик. И тогда ваш завтрак действительно полноценный», — отметила она в интервью Life.ru.

Специалист добавила, что кроме вкусного завтрака не стоит отказываться от качественного обеда и ужина. Так, днем можно съесть макароны или картофель, также не стоит забывать и про белковые продукты. Говоря о вечернем приеме пищи, эксперт отметила, что углеводы в это время лучше не употреблять. После ужина диетолог советует погулять на свежем воздухе.

Кроме того, важно продумать перекусы. Орешки стоит заменить хумусом в сочетании с овощами или салатом «Цезарь» без заправки. Еще одна вредная привычка, от которой стоит отказаться, — запивать еду сладкими напитками.

Также стоит обратить внимание на соусы, которые есть в рационе. Предпочтение лучше отдавать нежирным заправкам, а отказаться стоит от майонезных. Например, очень просто приготовить ягодный соус. Для этого нужно достать замороженные ягоды и добавить сахарозаменитель и лимон.

Источник: https://life.ru/p/1549029
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