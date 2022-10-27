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Сегодня, 15:10

Федеральное правительство Германии приняло решение о легализации каннабиса

Ольга Стрельникова
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В Германии принято решение о легализации такого психоактивного вещества, как каннабис или марихуана. Об этом заявил министр здравоохранения Карл Лаутербах: «Федеральное правительство Германии больше не будет классифицировать каннабис (марихуану) как незаконный наркотик и поставит рынок психоактивных веществ под строгое регулирование». Причиной такого решения стало расширение черного рынка, рост потребления и увеличение в составе психоактивного вещества, что становится крайне опасным.

Федеральное правительство пояснило, что выступает не за увеличение потребления, а за защиту молодого поколения от расширяющегося черного рынка. При этом следовать голландской системе легализации немцы не планируют и будут искать иные варианты.

Предполагается, что разрешат употребление марихуаны лицам старше 18 лет, владение не более 20-30 граммами каннабиса и выращивание не более трех семян конопли для личного пользования. Также может быть определен верхний предел психоактивного вещества для 18-21-летних молодых людей, поскольку оно способно стать причиной нарушений обмена веществ в клетках мозга и привести к психическим расстройствам.

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