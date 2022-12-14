Фитнес-блогер рассказала, какие упражнения подойдут для «ленивой» утренней зарядки

Сегодня, 12:45
Фитнес-блогер Татьяна Минжуренко в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что для прекрасного самочувствия и бодрости в течение дня просто необходима легкая зарядка с утра. По мнению эксперта, можно в нее включить такие упражнения, как «велосипед», ягодичный мостик, круговые движения руками, перекаты на спине и еще одно специальное упражнение на дыхание.
Как правильно выполнять «ленивую» зарядку, читайте в полной версии материала в «СЭ».
У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!