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Сегодня, 12:45

Фитнес-блогер рассказала, какие упражнения подойдут для «ленивой» утренней зарядки

Ольга Стрельникова
Фото lookstudio, Freepik
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Фитнес-блогер Татьяна Минжуренко в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что для прекрасного самочувствия и бодрости в течение дня просто необходима легкая зарядка с утра. По мнению эксперта, можно в нее включить такие упражнения, как «велосипед», ягодичный мостик, круговые движения руками, перекаты на спине и еще одно специальное упражнение на дыхание.


Как правильно выполнять «ленивую» зарядку, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Фитнес
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