Фитнес-эксперт посоветовал, с чего начать похудение после Нового года

Фитнес-инструктор Александр Карпов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что физические упражнения будут прекрасным подспорьем в правильном похудении после новогоднего отдыха. Тренировки, как отметил эксперт, не должны быть изнуряющими. В программу можно включить отжимания от пола, скручивания на пресс, выпрыгивания и такие упражнения, как «Скалолаз», «Червяк» и Jumping Jack's. Этого будет достаточно.

С техникой выполнения рекомендуемых упражнений можно ознакомиться в полной версии материала «СЭ».