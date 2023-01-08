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Сегодня, 15:00

Фитнес-эксперт посоветовал, с чего начать похудение после Нового года

Ольга Стрельникова
Drazen Zigic/Freepik.
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Фитнес-инструктор Александр Карпов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что физические упражнения будут прекрасным подспорьем в правильном похудении после новогоднего отдыха. Тренировки, как отметил эксперт, не должны быть изнуряющими. В программу можно включить отжимания от пола, скручивания на пресс, выпрыгивания и такие упражнения, как «Скалолаз», «Червяк» и Jumping Jack's. Этого будет достаточно.

С техникой выполнения рекомендуемых упражнений можно ознакомиться в полной версии материала «СЭ».

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Здоровье
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