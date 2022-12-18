Фитнес-эксперт рассказал, как привести себя в форму к Новому году

Сегодня, 10:35
Фитнес-тренер Андрей Карпов порекомендовал всем, кто желает привести себя в форму, начать правильно питаться и составить самостоятельно или с тренером план предстоящих тренировок. Наиболее подходящими упражнениями эксперт считает приседания, упражнение «скалолаз», отжимания, а также упражнения с отягощением — штангой и гантелями.
С другими советами эксперта и подробной техникой выполнения упражнений можно ознакомиться в полной версии материала в «СЭ».
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