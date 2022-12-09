Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 10:30

Фитнес-эксперт рассказал, как тренируется Роналду

Ольга Стрельникова
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Тренер, член Ассоциации профессионалов фитнеса России Валерий Солдатов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что Криштиану Роналду посвящает тренировкам пять дней в неделю по 3-4 часа, не считая его домашнего комплекса упражнений для поддержания формы в выходные. До 4-5 раз в неделю он делает порядка 200-300 скручиваний на пресс. Также известный футболист много бегает и плавает. И даже бегает в воде — для этой цели у него есть беговая дорожка, установленная на дне бассейна.


Какими еще упражнениями тренирует свое тело Криштиану Роналду, и что из этого подойдет не спортсмену, а обычному человеку, который следит за своей формой, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

1
0
Читайте также
Record: Роналду пригрозил уйти из сборной Португалии
«Оказался неугодным»: как звездного российского биатлониста вынудили сменить сборную
Шольц заявил о готовности обсуждать с Россией контроль над вооружением в ЕС
Путин прибыл в Бишкек на саммит ЕАЭС
Трамп назвал «позором для США» обмен Бута на Грайнер
Что происходит с дорогами в Хабаровском крае
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Врач рассказала, кому нельзя быть донором