Фитнес-эксперт рассказал, как тренируется Роналду

Сегодня, 10:30
Тренер, член Ассоциации профессионалов фитнеса России Валерий Солдатов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что Криштиану Роналду посвящает тренировкам пять дней в неделю по 3-4 часа, не считая его домашнего комплекса упражнений для поддержания формы в выходные. До 4-5 раз в неделю он делает порядка 200-300 скручиваний на пресс. Также известный футболист много бегает и плавает. И даже бегает в воде — для этой цели у него есть беговая дорожка, установленная на дне бассейна.
Какими еще упражнениями тренирует свое тело Криштиану Роналду, и что из этого подойдет не спортсмену, а обычному человеку, который следит за своей формой, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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