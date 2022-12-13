Фитнес-инструктор рассказала, что делать при болях в шее

13 декабря, 18:35
Фитнес-инструктор Светлана Бутова в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что устранить боль в шее помогут упражнения на увеличение подвижности, растяжку и для укрепления мышц в этой области. При этом специалист отметила, что причины возникновения боли в шее, могут быть различны.
Из-за чего может болеть шея и как правильно выполнять упражнения, чтобы избавиться от боли, чувства скованности и неприятных ощущений, читайте в полной версии материала в «СЭ».
У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!