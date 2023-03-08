Фитнес-тренер перечислила самые распространенные ошибки новичков

Фитнес-тренер Зарина Абаева рассказала о самых частых ошибках, которые допускают новички. Как отметила специалист, прежде всего это отсутствие цели.

«Любой большой путь должен начинаться с осознания того, к чему вы хотите прийти. Хотите ли вы похудеть, стать более спортивным, принять участие в марафоне или другом соревновании? В любом случае вы должны знать, зачем вы пришли в спортзал, и держать это в фокусе своего внимания, особенно в первое время, когда тренировки будут даваться особенно тяжело», — цитирует Абаеву Life.ru.

Также новички часто игнорируют базовые упражнения, заостряя внимание только на одном виде деятельности. Еще новичков отличает отсутствие прогрессивной нагрузки.