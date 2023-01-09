Фитнес-тренер рассказала, как легко потратить калории зимой

По словам специалиста, эти занятия могут стать еще и приятным развлечением.

Фитнес-тренер Наталья Добронравова в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что калории, накопленные за праздники, можно потратить с удовольствием. По словам эксперта, к наиболее затратным развлечения можно отнести катание на лыжах, коньках и ватрушках, прогулки на свежем воздухе, во время которых можно поиграть в снежки или слепить снеговика. Если сильный мороз мешает отправиться гулять, можно позволить себе активный шопинг.

Как превратить эти повседневные занятия в энергозатратные, от скольких калорий можно избавиться и на что обратить внимание, читайте в полной версии материала в «СЭ».