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Сегодня, 16:50

Фитнес-тренер рассказала, как правильно подготовиться к тренировкам в зале

Иван Торопцев
Корреспондент
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Фитнес-тренер Виктория Воскобойникова рассказала, как правильно подготовиться к тренировкам в зале.

«Настораживает именно то, что фитнес воспринимается как мучение, которое не оказалось волшебной таблеткой, помогающей от некой проблемы. Здесь как раз и кроется вся суть неприятия: то, что не понравилось, не может стать частью и стилем жизни, а значит, и устойчивого результата можно не ждать», — приводит Life.ru слова Воскобойниковой.

По словам эксперта, изначально нужно решиться действовать, поставить себе цель и оценить уровень подготовки. Воскобойникова посоветовала ставить перед собой реальные цели, отказаться от максимализма, посетить пробные занятия, чтобы понять, насколько тренировки комфортны. Также она отметила важность составления удобного графика.

«Это ваш проект, это ваша работа над собой, это ваша инвестиция в здоровье. Так что начало любого успешного дела — это правильно поставленная цель и оптимальный путь!» — добавила Воскобойникова.

Ранее фитнес-тренер Мария Блинова рассказала, как правильно бегать, чтобы не навредить коленям и суставам.

Источник: https://life.ru/p/1536375
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