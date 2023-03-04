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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 20:40

Физиотерапевт назвал 5 правил ухода за кожей до и после тренировок

Виталий Косик
Корреспондент
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Владелец студии «Мнем с душой» врач-физиотерапевт Дмитрий Одиноков заявил, что регулярные занятия спортом могут повлечь за собой ряд проблем с кожей, включая появление прыщей и высыпаний.

«Разберем сразу одну из важных проблем — чрезмерное потоотделение. Необходимо выбирать свободную одежду для занятий из натуральных материалов, чтобы кожа смогла дышать во время тренировки и впитывать пот, предотвращая размножение бактерий», -приводит слова Одинокова Life.ru.

Также специалист рекомендует использовать после тренировки очищающие средства для лица и тела, которые восстановят гидролипидную мантию, нормализуют pH покрова, сузят поры и отрегулируют деятельность сальных желез. В их составе обязательно должен присутствовать спирт, а также ингредиенты вроде алоэ вера, витамина Е, гиалуроновой кислоты, гипоаллергенных активных ингредиентов, пантенола и глицерина.

«Не стоит забывать и о том, что кожа тела также нуждается в уходе. В домашнем уходе важно использовать увлажняющие средства, после занятий в бассейне вы почувствуете, как моментально ваша кожа становится сухой после хлорированной воды», — добавил Одиноков.

Во избежание появления высыпаний и прыщей, а также для выведения шлаков и токсинов физиотерапевт рекомендует процедуру бандажного обертывания. Проходить ее стоит не реже двух раз в неделю на протяжении четырех-пяти недель. Необходимо также поддерживать водный баланс, дабы предотвратить обезвоживание и не дать коже повода для стресса.

Источник: https://life.ru/p/1562889
Здоровье
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