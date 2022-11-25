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25 ноября, 21:27

Флеболог объяснил, кому нельзя носить сапоги с узким голенищем

Иван Торопцев
Корреспондент
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Член исполнительного совета Ассоциации флебологов РФ Хачатур Кургинян рассказал, в каких случаях людям нельзя носить сапоги с узким голенищем.

«Про опасность я бы здесь ничего не говорил, потому что, когда вы ходите, мышцы сокращаются и кровь подгоняется вверх. Таким образом у нас происходит отток. А потом клапаны закрываются, не позволяют ей спускаться вниз. Так вот, когда вы носите, например, компрессионный трикотаж, он выполняет по сути ту же самую функцию, что и узкое голенище сапога», — приводит Life.ru слова Кургиняна.

По словам эксперта, носить облегающие голень сапоги можно за исключением тех случаев, когда у пациента явно выражена артериальная недостаточность. А для людей с венозной недостаточностью узкое голенище сапога не будет являться противопоказанием.

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Источник: https://life.ru/p/1541421
Здоровье
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