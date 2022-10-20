Флеболог объяснил, от чего к вечеру «гудят» ноги

Флеболог Армен Авакян объяснил феномен «гудящих ног» в конце рабочего дня длительными нагрузками наряду с недостатком физической активности. «Чтобы избавиться от болей в ногах нужно быть физически активным и тренировать мышцы ног, — рекомендует врач. Здесь помогут и прогулки, и неспешный бег, и простые упражнения. Только важно помнить, что любые тренировки должны быть умеренными. Слишком большие нагрузки могут навредить опорно-двигательной системе».

Ощущение, когда «гудят» ноги знакомо многим работникам офиса. Дело в том, что при малоподвижной деятельности в положении сидя или стоя, давление на сосуды нижних конечностей постоянно увеличено. Из-за этого уменьшается отток венозной крови к сердцу, и возникают отеки.

Причиной того, что «гудят ноги», может быть и тесная обувь, слишким высокий каблук или сплошная подошва. Поэтому к выбору обуви также важно относится крайне внимательно.