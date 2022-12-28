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Гастроэнтеролог назвал 3 фрукта для завтрака

Ольга Стрельникова
Гастроэнтеролог назвал 3 фрукта для завтрака.
Фото freepik/ru.freepik.com
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Специалист пояснил, какую пользу они могут принести организму в это время.

Врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев в интервью RT рассказал, что бананы, киви и грейпфруты, включенные в завтрак, могут принести исключительную пользу здоровью. «Один банан содержит 9% суточной нормы калия, а их потребление положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Так, в частности, утром бананы могут положительно повлиять на нормализацию артериального давления», — пояснил медик, а также отметил, что бананы способствуют выведению лишней жидкости, как следствие — уменьшению отеков. Обилие углеводов в бананах добавит энергичности с утра и ощущение сытости.

По словам Азамата Габуева, добавление в завтрак грейпфрута и киви также принесет немало пользы. Помимо калия и клетчатки, грейпфруты содержат довольно много витамина C. Киви богаты ферментом актинидином: «Он необходим для расщепления белков и облегчения переваривания пищи».

При этом гастроэнтеролог отметил, что следует помнить о сбалансированности рациона.

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