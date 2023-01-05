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Сегодня, 19:20

Гастроэнтеролог назвала основные плюсы квашеной капусты

Ольга Стрельникова
Квашеная капуста.
Фото Freepik/BalashMirzabey
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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Алена Поташева в беседе с «Кубанскими Новостями» рассказала, что квашеная капуста несет исключительную пользу. При этом она доступна — ее можно купить или приготовить самостоятельно.

Врач отметила, что квашеная капуста имеет богатый состав. Это отличный источник клетчатки, витаминов C и К, а также биодоступного железа, марганца, калия, фосфора и магния.

По словам Алены Поташевой, квашеная капуста помогает повысить иммунитет, укрепить кости, наладить состояние микрофлоры и работы кишечника, стимулировать регенерацию, а также улучшить упругость кожи и тканей.

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