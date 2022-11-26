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26 ноября, 18:35

Гастроэнтеролог назвала продукты, богатые магнием

Ольга Стрельникова
Фото unsplash.com/@debbiewidjaja
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Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Гордеева в интервью «Мосленте» рассказала, что восполнить дефицит магния в организме можно, не используя биологически активные добавки. Для этого нужно включить в рацион определенные продукты. «Минеральные вещества поступают в организм с пищей. Почти половина суточной потребности в магнии удовлетворяется за счет хлеба, крупяных изделий, какао, орехов. Богаты магнием семена кукурузы, петрушка, лук репчатый, капуста и женьшень», — пояснила специалист.

При этом Елена Гордеева подчеркнула, что много магния не бывает — даже при избытке, негативного воздействия на организм не произойдет. Но нужно иметь ввиду, что при патологиях печени может возникнуть «побочный эффект» — сонливость, заторможенность, понижение давления.

Гастроэнтеролог обратила внимание, что все-таки не всем достаточно получать магний из пищи. Больные остеопорозом, сахарным диабетом, атеросклерозом, артериальной гипертонией и эпилепсией чаще всего испытывают постоянный дефицит этого элемента. Также Елена Гордеева отметила, что повышена потребность в магнии может быть у тех, кто злоупотребляет кофеином и алкоголем, при приеме некоторых лекарств, в период стрессов, тяжелой физической нагрузки, интенсивного роста у детей и подростков.

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