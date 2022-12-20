Гастроэнтеролог объяснила, что будет, если съесть бумажку с желанием в Новый год

Врач-гастроэнтеролог Татьяна Терехова объяснила, что будет, если съесть бумажку с желанием и запить бокалом шампанского в Новый год.

«Безусловно, все зависит и от размера бумажки, на которой вы напишете желание. Соответственно, если бумажка большого размера, то перевариваться она будет плохо. Потому что это не специфичный продукт для ЖКТ. К тому же, если пожелание написано чернилами, это может вызвать аллергию, а также расстройство пищеварения», — приводит слова Тереховой Life.ru.

Кроме того, не стоит забывать о том, что, как правило, новогодний стол — это изобилие майонезных салатов, мяса и другой тяжелой пищи. К тому же практически всегда на этом празднике есть алкоголь.

По словам врача, такой специфический продукт, как бумажка с пожеланием, может вызвать расстройство пищеварения, начиная от изжоги и тошноты, заканчивая рвотой и диареей.

«Как мне кажется, самый безопасный для здоровья способ — это проговорить про себя свое желание под бой курантов, не съедая бумажек с желанием, не запивая алкоголем, и пусть ваши желания сбываются», — заявила Терехова.