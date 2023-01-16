Гастроэнтеролог объяснила, как избавиться от урчания в животе

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Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян в интервью радио Sputnik рассказала, что избавиться от урчания, хотя бы на время, можно, если немного походить или применить специальное дыхание. «Надо сделать вдох, а потом медленный выдох. Можно также выпить стакан воды, но не на всех это действует», — пояснила медик и отметила, что иногда причиной урчания в животе могут быть заболевания ЖКТ.
Предотвратить урчание и метеоризм после еды, по словам специалиста, можно, если включить в рацион кисломолочные, цельнозерновые и богатые клетчаткой продукты. Полезно будет исключить сладости. «Если урчание регулярно тревожит человека, надо разбираться, с чем оно связано», — подчеркнула Маргарита Арзуманян и посоветовала обратиться к специалисту.
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