Гастроэнтеролог объяснил разницу между отравлением и проблемами с поджелудочной

Специалист обратил внимание, что боли в животе в обоих случаях будут отличаться.

Гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в интервью «Секрету Фирмы» рассказал, что боли в животе после еды могут быть симптомами как простого отравления, так и проблем с поджелудочной. «Если дело в продуктах, то болит внизу живота и портится стул. А если дала сбой поджелудочная, то возникают неприятные ощущения в верхней части живота. И тоже начинается диарея», — пояснил врач.

В случае подозрения на отравление Сергей Вялов рекомендовал избавиться от испорченных продуктов. Но пройти обследование поджелудочной железы также не помешает, заключил врач.

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