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Стиль жизни и ЗОЖ

10 апреля, 23:12

Гастроэнтеролог объяснила, в каких случаях острая пища опасна для здоровья

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач Анастасия Никульникова предупредила, что острая пища может обострить гастрит.

«К сожалению, на сегодняшний день большинство людей страдают от различных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Гастрит относится к самым распространенным патологиям пищеварительной системы. Если после употребления острой пищи, так же как жирной и жареной, у вас возникает боль в желудке, тошнота, жжение и другие дискомфортные ощущения, необходимо обратиться к лечащему врачу, который проведет общие анализы и при наличии заболевания направит вас к врачу-гастроэнтерологу», — приводит слова Никульниковой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1571401
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