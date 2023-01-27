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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 19:15

Гастроэнтеролог рассказала, чем грозит питание один раз в день

Ана Горшкова
Корреспондент
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Врач-гастроэнтеролог Татьяна Терехова рассказала, что питание один раз в день может серьезно подорвать здоровье.

«За прием пищи усваивается не более 30 граммов белка, а это не является суточной потребностью организма в белке. Вследствие этого люди могут терять мышечную массу, а также могут начаться проблемы костно-мышечной системы», — приводит слова врача Life.ru.

Медик добавила, что похудеть таким способом точно не получится, ведь организм начнет работать в режиме экономии и откладывать стратегические запасы жира. К тому же возникнет расстройство пищевого поведения. Человек в какой-то момент не сможет контролировать свой рацион, будет переедать и наедаться впрок, объяснила Терехова.

Как результат — ожирение и болезни ЖКТ. Поэтому не следует загонять себя в рамки и есть только один раз в день.

Источник: https://life.ru/p/1554703
Питание
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