Гастроэнтеролог рассказала о влиянии вегетарианства на акне и ранние морщины

Диетолог Анастасия Тимощенко заявила, что вегетарианство может принести пользу в виде кратковременной диеты.

«Например, рацион с высоким содержанием пищевых волокон в виде овощей и фруктов обеспечивает кожу витаминами, микроэлементами, улучшает состояние микробиоты кишечника, что, несомненно, находит отражение в состоянии кожи. В растительной пище содержится много антиоксидантов, обладающих противовоспалительным действием, позволяющих поддерживать защитную функцию эпидермиса. А вот недостаток микроэлементов, и в первую очередь витаминов группы В, в случае приверженности вегетарианству необходимо строго контролировать и восполнять, иначе это негативно отразится на коже», — приводит слова Тимощенко Life.ru.