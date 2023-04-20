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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 16:17

Гастроэнтеролог рассказала о влиянии вегетарианства на акне и ранние морщины

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Диетолог Анастасия Тимощенко заявила, что вегетарианство может принести пользу в виде кратковременной диеты.

«Например, рацион с высоким содержанием пищевых волокон в виде овощей и фруктов обеспечивает кожу витаминами, микроэлементами, улучшает состояние микробиоты кишечника, что, несомненно, находит отражение в состоянии кожи. В растительной пище содержится много антиоксидантов, обладающих противовоспалительным действием, позволяющих поддерживать защитную функцию эпидермиса. А вот недостаток микроэлементов, и в первую очередь витаминов группы В, в случае приверженности вегетарианству необходимо строго контролировать и восполнять, иначе это негативно отразится на коже», — приводит слова Тимощенко Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1573291
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