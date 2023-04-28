Гастроэнтеролог Терехова перечислила продукты, чаще всего вызывающие аллергию

Гастроэнтеролог Татьяна Терехова перечислила продукты, чаще всего вызывающие аллергию.

«В первую очередь к пищевой аллергии может вести непосредственно состояние самого кишечника. Это воспалительные заболевания, которые будут приводить к неправильному всасыванию продуктов, а также дисбактериоз кишечника, то есть снижение полезной микрофлоры и разрастающаяся условно-патогенная флора, которая будет неадекватно влиять на всасывание и переносимость продуктов. К аллергичным продуктам относятся яйца, рыба, морепродукты, курица, фасоль, а также пшеницу, тыква и, конечно, молочка», — приводит слова Тереховой Life.ru.