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26 ноября, 12:45

Генетик назвала 10 тревожных симптомов, говорящих об ухудшении памяти

Ольга Стрельникова
Фото Image by wayhomestudio on Freepik
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Генетик Светлана Перес в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что ухудшение памяти и мыслительных способностей может привести к смерти нейронов, атрофии головного мозга и, как следствие, болезни Альцгеймера. Характерными симптомами ухудшения памяти, по словам эксперта, могут быть сложности с концентрацией, способностью принимать рациональные решения, выполнением одновременно нескольких задач, а также повседневных дел. Насторожить должно и закрепившееся на постоянной основе плохое настроение.

Чем опасна болезнь Альцгеймера, и почему ее тяжело заметить в самом начале, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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Здоровье
Медицина
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