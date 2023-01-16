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Сегодня, 22:00

Генетик рассказала, что причиной холодных ног может стать курение

Ольга Стрельникова
Фото Freepik.
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Генетик, нутрициолог Светлана Перес в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что курение преимущественно ассоциируют с риском онкологии, бронхолегочными и сердечными заболеваниями, но также оно может быть причиной холодных ног. Дело в том, что в процессе курения никотин вызывает сужение кровеносных сосудов и уменьшает количество поступающей в них крови, из-за чего значительно снижается температура конечностей. Одна сигарета наполовину уменьшает приток крови к ногам, для его нормализации потребуется не менее часа.

Какие еще причины могут быть у постоянно холодных ног, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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