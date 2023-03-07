Гинеколог Гольман заявила, что есть ситуации, когда женщина может выносить ребенка только одного пола.

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Гинеколог Марине Гольман заявила, что есть ситуации, когда женщина может выносить ребенка только одного пола.
«Феномен рождения у мужчины четырех и более девочек подряд некоторые генетики называют F-тетрадой. Это прослеживается на примере династии Романовых, в семьях которой от поколения к поколению рождалось подряд по четыре-пять дочерей. Действительно есть случаи, когда роженица может выносить ребенка только определенного пола, а именно — женского. Связано это с изменениями в половой Х-хромосоме. Пол будущего ребенка женщины может быть связан с изменениями в женской половой Х-хромосоме. Про F-тетраду мне неизвестно. Но, по сути, верно, и плюс к этому — возможная причина в качестве Y-хромосомы мужчины и он способен передавать только Х-хромосому», — приводит слова Гольман Life.ru.