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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 19:49

Гинеколог назвала факторы, «убивающие» женское здоровье

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Гинеколог Наталья Давыденко заявила, что стресс — самый разрушительный фактор для женского здоровья.

«На репродуктивное здоровье оказывает большое влияние внешняя среда. Стрессы, вредные привычки, травмы, профессиональная вредность, экологические факторы, нерациональное питание — это факторы риска для репродуктивного здоровья. Своевременная диагностика и лечение заболеваний женской половой сферы помогут свести к минимуму негативное влияние на репродуктивную систему», — приводит слова Давыденко Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1571654
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