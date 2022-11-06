Гинеколог назвала причины обострения болезней при беременности

Гинеколог Людмила Бунина рассказала, почему болезни обостряются с беременностью и как с этим бороться.

«Буквально с первых недель будущую маму подстерегает токсикоз, тошнота, рвота, извращение запахов, отсутствие аппетита. Так иногда реагирует пищеварительная система на изменение уровня женских гормонов при беременности. Как правило, эта проблема касается тех, у кого уже был гастрит и дискинезия желчевыводящих путей. Тогда врачом назначается поддержка для правильной работы ЖКТ», — приводит Life.ru слова Буниной.

По словам эксперта, во время беременности могут возникнуть проблемы с сосудистой системой, которые могут вызвать боль и отеки. В этом случае может помочь компрессионный трикотаж и соответствующая лекарственная поддерка.

Также гинеколог посоветовала скорректировать хронические болезни до наступления беременности, так как в этот период сложно подобрать необходимое лечение так, чтобы не навредить будущему ребенку. В особенности это касается тех, кто страдает артериальной гипертензией, нарушением сердечного ритма и болезнями почек.

«Обострения заболеваний дыхательной системы, имеются в виду риниты, гаймориты, бронхиты, бронхиальная астма, — все эти обострения не происходят от беременности, но состояние слизистой дыхательных путей у беременных способствует длительному течению воспаления, возникновению осложнений. Болезнь, которая проходила за три дня, может во время беременности растянуться до трех недель. Не пробуем сами лечиться, обязательно советуемся со специалистом», — добавила Бунина.

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