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Сегодня, 11:30

Гинеколог предостерегла беременных от алкоголя в новогоднюю ночь

Ольга Стрельникова
Шампанское.
Фото Freepik/Racool_studio
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Акушер-гинеколог, эндокринолог Нина Антипова в беседе с «Лентой.ру» предупредила, что для беременных не существует безопасной дозы алкоголя. Даже если это будет единственный бокал шампанского в новогоднюю ночь, лучше не рисковать и от него отказаться.

По словам Нины Антиповой, спиртное снижает поступление кислорода и питательных веществ к плоду. Это может стать причиной задержки развития ребенка. Также употребление пусть и небольшого количества алкоголя способно привести к прерыванию беременности. «Алкоголь воздействует на тонус сосудов и может вызвать непредвиденный спазм», — отметила врач.

Эксперт рекомендует отказаться от алкоголя еще на стадии планирования беременности, минимум за три месяца до зачатия.

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