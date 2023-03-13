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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 14:17

Гинеколог Рассказова объяснила, кому противопоказаны гормональные контрацептивы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Гинеколог Александра Рассказова объяснила, кому противопоказаны гормональные контрацептивы.

«Гормональная контрацепция не подходит при следующих состояниях: тромбоэмболия, генетическая тромбофилия, артериальная гипертензия с систолическим давлением 140-160 мм рт. ст. и более и/или диастолическим 90-100 мм рт. ст. и более, выраженное ожирение, ишемическая болезнь сердца, инсульт, мигрень, системная красная волчанка и антифосфолипидный синдром. Также от такой контрацепции следует отказаться, если женщина выкуривает более 15 сигарет в день или имеет такие болезни, как онкология, холестаз, тяжелые формы диабета, эпилепсия, заболевания почек или кишечника. Нельзя принимать подобные препараты и во время лактации, а также в состоянии иммобилизации, когда приходится передвигаться в инвалидном кресле», —приводит слова Рассказовой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1564556
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