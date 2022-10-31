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Сегодня, 10:50

Гинеколог развеяла миф о влиянии продуктов на пол будущего ребенка

Ольга Стрельникова
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Врач рассказала, что на самом деле еда не способна оказать влияние на пол эмбриона.

Акушер-гинеколог «СМ-клиник» Виктория Фисюк развеяла народное поверье о том, что обильное употребление белковых продуктов в течение нескольких дней перед зачатием повышает вероятность появления на свет мальчика. Чтобы обзавестись дочерью, согласно той же теории, следует есть больше растительной пищи — овощей и фруктов. Однако ни то ни другое не способно оказать влияние на пол будущего ребенка.

«Конечно, сегодня интернет пестрит всевозможными таблицами с расписанными диетами, графиком планирования беременности по месяцам, другими советами и рекомендациями, но это не более чем способ отвлечь или привлечь внимание», — пояснила специалист в области репродуктологии.

Акушер-гинеколог предостерегла от экспериментов со своим здоровьем в период вынашивания малыша и подготовки к зачатию. По мнению Виктории Фисюк, в это время стоит пройти все необходимые обследования, отказаться от вредных привычек, в том числе в питании, прислушиваться к своему самочувствию, а не зацикливаться на поле будущего ребенка.

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