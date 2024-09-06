Группа Oasis анонсировала еще два концерта на фоне высокого спроса на билеты

Британская рок-группа Oasis анонсировала два дополнительных концерта в связи с высоким спросом на билеты.

Ранее в соцсетях группы сообщили о ее воссоединении спустя 15 лет. После анонса концертов билеты на них были раскуплены за несколько часов. В связи с этим Oasis проведет два дополнительных концерта, которые пройдут на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Oasis распалась в 2009 году после ссоры между основателями группы братьями Лиамом и Ноэлом Галлахер. После распада братья основали собственные музыкальные коллективы.

Братья Галлахер являются одними из самых известных болельщиков «Манчестер Сити».