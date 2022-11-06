Губернатор Ставрополья рассказал об уникальной разработке местных врачей в области кардиохирургии

Сегодня, 14:05
Глава Ставропольского края поделился новостью об изобретении единственного в своем роде кардиохирургического инструмента местными специалистами.
Глава Ставрополья Владимир Владимиров поделился радостной новостью в Тelegram-канале: «Ставропольские врачи создали не имеющий аналогов медицинский инструмент для эндоваскулярной хирургии — коронарный буж. С его помощью восстанавливают проходимость артерий сердца во время операций при остром инфаркте миокарда».
Благодаря изобретению подобного инструмента планируется повысить эффективность лечения и доступность высокотехнологичной медицины.
Разработка коронарного бужа началась еще в 2017 году. Процесс контролировали заведующий отделением рентгенохирургии Ставропольской краевой больницы Олег Белоконь и врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Григорий Сазанов.
Новейшее оборудование уже получило патент. Изучаются возможности для налаживания производства.