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Стиль жизни и ЗОЖ

18 мая, 22:26

Хирург назвал самые популярные пластические операции у женщин после 40 лет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хирург Амжад Аль-Юсеф заявил, что женщины после 40 лет чаще всего делают блефаропластику.

«Условно пластические операции можно разделить на «молодые», те, к которым обращаются в возрасте от 18 до 26 лет, и те, за которыми обращаются ближе к 40 годам. Если в первом случае молодые люди преследуют цель сделать внешность более яркой и больше нравиться противоположному полу, то 40-50 лет — это период, когда люди достигли определенной стабильности, их жизнь, и личная в том числе, как правило, уже устроена, ярких экспериментов над телом уже нет необходимости делать, а главной целью является корректировка возрастных изменений, которые уже ярко начали проявляться. Если одной из самых популярных операций в возрасте от 18 до 26 является увеличение груди, то в возрасте 40+ чаще приходят за подтяжкой груди. Это позволяет оставаться со своим естественным объемом, но при этом приподнять грудь и вернуть ей былую молодость», — приводит слова Аль-Юсефа Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1580301
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