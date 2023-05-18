Хирург назвал самые популярные пластические операции у женщин после 40 лет

Хирург Амжад Аль-Юсеф заявил, что женщины после 40 лет чаще всего делают блефаропластику.

«Условно пластические операции можно разделить на «молодые», те, к которым обращаются в возрасте от 18 до 26 лет, и те, за которыми обращаются ближе к 40 годам. Если в первом случае молодые люди преследуют цель сделать внешность более яркой и больше нравиться противоположному полу, то 40-50 лет — это период, когда люди достигли определенной стабильности, их жизнь, и личная в том числе, как правило, уже устроена, ярких экспериментов над телом уже нет необходимости делать, а главной целью является корректировка возрастных изменений, которые уже ярко начали проявляться. Если одной из самых популярных операций в возрасте от 18 до 26 является увеличение груди, то в возрасте 40+ чаще приходят за подтяжкой груди. Это позволяет оставаться со своим естественным объемом, но при этом приподнять грудь и вернуть ей былую молодость», — приводит слова Аль-Юсефа Life.ru.