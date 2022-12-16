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Сегодня, 14:30

Хирург рассказала, к каким негативным последствиям может привести «омоложение» шеи

Мария Гусева
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Пластический хирург и косметолог Надежда Петраш рассказала, к каким последствиям может привести подтяжка шеи и в каких случаях она необходима.

«Наличие морщин, снижение тонуса и потеря эластичности и упругости кожи, появление жировой ловушки в этой области или в области второго подбородка становятся причиной обращения к специалистам, — цитирует Life.ru Петраш. — Безусловно, коррекция возрастных изменений начинается в кабинете врача-косметолога. Применяются инъекционные методики: мезотерапия, ботулинотерапия, филлеры для заполнения морщин, а также аппаратные методики (лазерная шлифовка кожи, радиоволновой лифтинг, фокустрованный ультразвук), которые позволяют сократить и уплотнить кожу».

Медик считает, что в какой-то момент косметологических процедур может стать недостаточно, что заставляет задуматься о пластике. Причин бывает несколько: наличие выраженных тяжей платизмы, глубокие продольные морщины в области шеи, снижение тургора, птоз тканей, наличие большого количества подкожной клетчатки.

Петраш сообщила, что операции по омоложению шеи в основном проходят без осложнений. Обязательно нужно соблюдать предписания врача в востановительный период. Из негативных последствий она отметила гематомы в области шеи, серомы, инфицирование, потерю чувствительности кожи, асимметрию нижней части лица и некроз тканей.

Источник: Life.ru
Здоровье
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