Хирург развеял 5 самых популярных мифов про пластику груди

Пластический хирург Владимир Карпюк развеял пять самых популярных мифов про пластику груди:

1. Силиконовые имплантаты небезопасны

Силиконовые грудные импланты — одни из самых проверенных и безопасных медицинских изделий. В распоряжении современных врачей есть импланты 4-го и 5-го поколений, спроектированные с учетом огромного накопленного практического опыта их применения. Как заявил врач изданию Life.ru, ряд серьезных клинических исследований подтвердил их полную безопасность и развеял предположения о возможной связи имплантов с риском развития онкологических, аутоиммунных и других системных заболеваний.

2. Импланты препятствуют грудному вскармливанию

Техника проведения операции позволяет полностью сохранить способность женщины к грудному вскармливанию, отметил Карпюк. Давление, которое создает имплант в молочной железе, может незначительно сказываться на объеме вырабатываемого молока, но сама способность кормить ребенка полностью сохраняется.

3. Имплантаты большого размера могут исправить обвисшую грудь

Единственный способ устранить обвисание груди — подтяжка молочных желез. Импланты большого размера не решают, а только усугубляют эту проблему, так как провоцируют еще большее обвисание тканей.

4. Имплантаты нужно менять каждые 10 лет

Современные производители дают пожизненную гарантию на свои изделия. Наиболее популярная причина для смены имплантов — желание самой женщины скорректировать форму груди. Конечно, есть определенный риск того, что имплант разорвется, однако для контроля рекомендуется регулярно проходить обследование груди.

5. После установки имплантатов грудь становится неестественной

Еще один миф, уходящий корнями в прошлое, связан с якобы неестественностью после процедуры. Однако стоит отметить, что современные импланты полностью имитируют структуру и форму молочной железы. Конечно, чем больше имплант, тем более выразительной становится грудь после операции, но современные стандарты и тенденции в сфере красоты направлены на сохранении естественности.