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24 ноября, 14:50

Хирурги назвали симптомы, предшествующие инсульту

Ольга Стрельникова
Фото unsplash.com/@averey
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Американская ассоциация неврологических хирургов рассказала, что инсульту может предшествовать транзиторная ишемическая атака — временное прерывание кровоснабжения мозга. Симптомы, на которые стоит обратить внимание, — это бессилие и онемение конечностей. Могут возникнуть кратковременные проблемы с собственной речью или пониманием речи других, снижение четкости в одном глазу или полная потеря зрения.

При транзиторной ишемической атаке эти симптомы проходят менее чем за 10-20 минут. Своевременное обнаружение такого состояния может спасти жизнь человека.

Здоровье
Медицина
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