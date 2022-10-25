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Сегодня, 12:10

Иммунолог назвал кашель сигналом рака и коклюша

Ольга Стрельникова
Кашель может быть признаком серьезных болезней.
Фото Global Look Press
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Ведущий передачи «Жить здорово!» иммунолог Андрей Продеус в своем телеграм-канале рассказал, что тяжелый, грудной кашель может свидетельствовать о серьезных заболеваниях, таких как коклюш, рак, гастроэзофагеальный рефлюкс.

«Кашель — один из самых распространенных симптомов, который тревожит больных, — говорит врач. — На хронический кашель жалуются 10-20% жителей планеты. Осенью и зимой люди кашляют чаще, чем летом, и это не всегда проявление простуды».

Если речь о кашле как следствии инфекции, по мнению эксперта, важно определить зону поражения, верхние дыхательные пути или нижние, и подобрать соответствующее лечение. При этом самолечение лучше исключить и обратиться к специалисту.

Вызывать кашель могут также лекарства для сердца.

Здоровье
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