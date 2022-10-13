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Сегодня, 08:30

Инфекционист рассказал о тяжелых последствиях гриппа, перенесенного на ногах

Ольга Стрельникова
Прививка от гриппа.
Фото Global Look Press

Инфекционист Артем Герасимов объяснил, чем чреват грипп, перенесенный на ногах.

В эксклюзивном интервью Пятому каналу врач-инфекционист Артем Герасимов рассказал о тяжелых последствиях гриппа, перенесенного на ногах, которыми могут стать боли в груди, одышка, гайморит, приступы бронхиальной астмы и даже пневмония.

«Вирус гриппа, попадая в дыхательные пути, проникает через барьеры и попадает в кровь, вызывая системную реакцию организма», — объяснил эксперт. Опасность состоит в том, что симптомы гриппа схожи с другими простудными заболеваниями и ими зачастую пренебрегают, продолжая заниматься привычными делами в ущерб здоровью.

Ежедневная нагрузка и стресс, дополненные симптомами гриппа, нарушают работу сердечно-сосудистой системы, приводят к повышению артериального давления и воспалению миокарда. Если воспалительный процесс коснется головного мозга, начнется энцефалит или менингит, возможен летальный исход. В некоторых случаях возникает неспецифический гепатит, обезвоживание и заболевания почек, страдает система пищеварения.

В разгар сезона гриппа не забывайте о мерах профилактики, гигиене и использовании противовирусных средств. В случае первых симптомов — высокая температура, озноб, ломота, слезотечение, кашель, насморк и головные боли, незамедлительно обращайтесь к врачу.

Здоровье
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