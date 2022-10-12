Испанские врачи впервые пересадили кишечник умершего донора ребенку

Хирурги из Испании первыми в мире провели пересадку кишечника от умершего 13-месячному ребенку.

Впервые в Мадриде была успешно проведена процедура трансплантации кишечника от умершего донора. Об этом заявила местная радиостаеция: «Орган получила 13-месячная девочка с кишечной недостаточность. Ребенок находился в очень плохом состоянии». Ранее подобный метод не применялся в отношении кишечника из-за особенностей работы этого органа.

Больница Ла-Пас — единственная в Испании, имеет аккредитацию и полномочия для проведения трансплантологических операций любого рода детям.

Девочка успешно прошла процедуру пересадки и уже выписана из больницы.