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Сегодня, 15:10

Исследователи назвали самый привлекательный женский вес для мужчин

Ольга Стрельникова
Девушка.
Фото halayalex/ru.freepik.com
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Ученые сделали неожиданные выводы.

Группа ученых из Абердинского университета (Шотландия) выяснила, что наиболее прекрасны с точки зрения мужчин не точеные модели, но и не чрезмерно бодипозитивно настроенные девушки. По признанию респондентов, больший интерес у них вызывают представительницы противоположного пола весом 70 кг при росте 170 см со здоровым видом и аппетитом.

Согласно полученным данным, ученые сделали вывод, что идеальная девушка обладает индексом массы тела в пределах от 22,8 до 24,8. К слову, нормой эти показатели считаются в системе Адольфа Кетле, они говорят о здоровье и балансе в организме.

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Здоровье
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