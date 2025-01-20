Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Есть
Не болеть
Тренироваться
Узнавать
Смотреть
Подглядывать
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Новости
Источник: Куценко не пользовался «Запорожцем», и в нем спали бездомные
Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 17:16

1 мин.

Источник: Куценко не пользовался «Запорожцем», и в нем спали бездомные

Даниил Аршавский
Гоша Куценко.
Фото Global Look Press
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Актер Гоша Куценко давно не пользовался «Запорожцем», в котором было обнаружено тело убитой женщины, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, несколько лет назад артист поставил свой старый «Запорожец» на шасси от Kia Rio.

«Куценко давно не пользовался своим голубым «Запорожцем». Машина стояла во дворе дома на Кутузовском проспекте, иногда в ней даже ночевал бездомный», — рассказал собеседник РЕН ТВ.

20 января стало известно, что в принадлежащем актеру автомобиле нашли труп женщины с признаками насильственной смерти.

По подозрению в убийстве уже задержан 30-летний мужчина, ранее судимый за убийство, кражу, разбой, угрозу убийством и другие преступления.

В&nbsp;Запорожце Гоши Куценко обнаружено тело женщины: что известно. В «Запорожце» Гоши Куценко обнаружено тело женщины: что известно

Источник: РЕН ТВ
Новости холдинга
Форвард «Тампы» Кучеров сделал 600 передач за карьеру в НХЛ
США в ожидании первого дня Трампа у власти. Что пишут СМИ
«Зенит»: Луис Энрике — на вход, Артур и Вендел — на выход. Все подробности трансферов
Как Хабиб Нурмагомедов провел тренерский бенефис на UFC 311
В Москве осудили супругов на 3,5 и 4,5 года колонии за доведение подростка до суицида
Зарезавший женщину в Москве спрятал ее тело в «Запорожце» Гоши Куценко
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Читайте далее
Появился трейлер фантастического фильма «Кракен» с Александром Петровым