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Сегодня, 09:00

Как обнаружить опухоль на самой ранней стадии? Ответил онколог

Онколог рассказал, как обнаружить опухоль на ранней стадии
Нужно регулярно обследоваться, чтобы определить рак на ранней стадии.
Фото Global Look Press

Врач-онколог, доктор медицинских наук Михаил Бяхов объяснил, можно ли выявить рак на ранней стадии. По словам специалиста, нужно регулярно проходить медицинское обследование людям старше 50 лет, а также тем, у кого болели родственники.

«Если у вас есть признаки, то, значит, уже имеется рак. В рамках диагностики это должны быть абсолютно здоровые люди, которые регулярно делают колоноскопию, сдают кал и кровь на анализы. Также стоит ориентироваться на родственников. Если отец заболел в 60 лет, то в 50 другим членам семьи рекомендуется проходить регулярное обследование», — приводит слова врача портал Ura.ru.

При этом самостоятельно определить развитие онкологии на ранних стадиях практически невозможно. Признаки появляются уже на второй или третьей стадиях.

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Источник: https://ura.news/news/1052591633
Здоровье
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