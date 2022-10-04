Как обнаружить опухоль на самой ранней стадии? Ответил онколог

Врач-онколог, доктор медицинских наук Михаил Бяхов объяснил, можно ли выявить рак на ранней стадии. По словам специалиста, нужно регулярно проходить медицинское обследование людям старше 50 лет, а также тем, у кого болели родственники.

«Если у вас есть признаки, то, значит, уже имеется рак. В рамках диагностики это должны быть абсолютно здоровые люди, которые регулярно делают колоноскопию, сдают кал и кровь на анализы. Также стоит ориентироваться на родственников. Если отец заболел в 60 лет, то в 50 другим членам семьи рекомендуется проходить регулярное обследование», — приводит слова врача портал Ura.ru.

При этом самостоятельно определить развитие онкологии на ранних стадиях практически невозможно. Признаки появляются уже на второй или третьей стадиях.